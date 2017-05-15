النفط يرتفع بعد اتفاق السعودية وروسيا على تمديد خفض الإنتاج

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قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، اثنين في المئة، بعدما اتفقت السعودية وروسيا على تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى ما بعد النصف الأول من العام الجاري حتى مارس 2018، في مسعى لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 51.88 دولار للبرميل عند الساعة (06:55 بتوقيت جرينتش) بارتفاع 1.04 دولار بما يوازي 2.1 في المئة عن سعر الإغلاق السابق.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 48.85 دولار للبرميل بارتفاع 1.01 دولار أو ما يعادل 2.1 في المئة عن سعر آخر إغلاق