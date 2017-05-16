الكشف عن غموض وفاة حارس مدرسة بنات بمكة المكرمة

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أماطت شرطة منطقة مكة المكرمة اللثام عن حادثة وفاة حارس المدرسة 15 الابتدائية بحي الحجون بمكة المكرمة صباح اليوم الثلاثاء داخل المدرسة

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أن مركز القراره بشرطة العاصمة المقدسة تلقى اليوم بلاغاً عن وجود شخص متوفي داخل مقر عمله

وقال إنه “فور تلقي البلاغ انتقل رجال الضبط الجنائي رفق المختصين لموقع الحادثة حيث تبين أنه مواطن في العقد الخامس من العمر قام بإيذاء نفسه بربط حبل حول عنقة

وأضاف “اتضح بأنه يعاني من اعتلالات نفسية مزمنه ، جري حفظ الجثمان بالمستشفي ، وإحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص” .

يشار إلي أن مديرة المدرسة وعند قدومها صبيحة اليوم للمدرسة تفاجأت بأبواب المدرسة مغلقة الأمر مما أثار استغرابها ، فورها حاولت التواصل مع حارس المدرسة الذي لم يتجاوب مع محاولاتها مما دفعها للاتصال بإدارة الأمن والسلامة بالإدارة والتي انتقلت للموقع وفتحت أبواب المدرسة، ووجدوا الحارس متوفياً داخل المدرسة