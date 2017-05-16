مقتل افريقي طعناً بآله حادة والقبض على قاتله بجدة

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ألقت شرطة محافظة جدة القبض على افريقي أقدم على قتل آخر طعناً بآله حادة

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغًا مفاده العثور على شخص بداخل شقته.

وقال إن المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة انتقلوا على الفور لموقع الحادثة، واتضح أن المجني عليه من جنسية افريقية تعرض للطعن بآله حاده ممادى لوفاته من قبل أحد الاشخاص، وتم نقل الجثمان للمستشفى.

واكد أنه تم تحديد هوية المتهم وضبطه من قبل الدوريات السرية بدوريات الامن بمحافظة جدة واتضح أنه من جنسية افريقية في العقد الثالث من العمر تم إيقافه، وسيتم إحالته للهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.