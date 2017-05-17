«الداخلية» تُحذّر من اتصالات وهمية هدفها النصب والاحتيال

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حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المواطنين السعوديين داخل المملكة من اتصالات وهمية من أشخاص مجهولين من خارج المملكة ويظهر لديهم رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800-342-202) أو رقم الملحقية (7226-573-703)، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات تتضمن طلبات بتحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل التصديق على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها من خلال دراستهم عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقية متضمنة أن السفارة السعودية بواشنطن أفادت بتاريخ 29 /7 /1438هـ, أنها تلقت العديد من الاتصالات من مواطنين سعوديين داخل المملكة أفادوا أنهم تلقوا اتصالات من مجهولين تتضمن طلبات بتحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل التصديق على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها من خلال دراستهم عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية، وفي حال امتناعهم يتم تهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية بالمملكة عن أسمائهم بأن هذه الشهادات مجهولة المصدر وغير معترف بها .

وبينت السفارة أنه بالتحري عن هذا الموضوع؛ تبين أن المكالمات ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية رغم ظهور الأرقام الهاتفية الخاصة بها مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، كما أفادت السفارة أنها أبلغت الملحقية الثقافية لتنبيه المبتعثين كافة بعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات وتحذيرهم من الوقوع في مصيدة هؤلاء المجهولين.