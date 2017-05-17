الإطاحة بشاب ارتكب ممارسات غير أخلاقية مع فتاة بالرياض

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أعلنت شرطة العاصمة الرياض، عن الإطاحة بالشاب الذي ظهر خلال مقطع فيديو واستدرج إحدى الفتيات لممارسات غير أخلاقية خارج إحدى المدارس جنوب الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان له اليوم، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن توثيق لتجاوزات وممارسات غير أخلاقية بجوار إحدى مدارس البنات جنوب العاصمة الرياض، فقد تمكنت الفرق الميدانية التابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض وخلال فترة زمنية وجيزة من ضبط المركبة وتحديد هوية قائدها وتسليمه لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.