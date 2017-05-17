غرفة جدة تبحث احتياجات 2400 مخبز من الدقيق استعداداً لشهر رمضان

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بحثت لجنة المخابز بغرفة جدة خلال اجتماعها أمس, احتياجات 2400 مخبز بالمحافظة استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعت اللجنة, المؤسسة العامة للحبوب إلى زيادة الكميات المدعومة للسوق مبكراً بهدف القضاء على التلاعب بالأسعار .

ونوه رئيس لجنة المخابز فايز بن صالح حمادة , بمجهودات اللجنة لمعالجة أوضاع بعض المخابز حتى تتمكن من الحصول على حصتها من الدقيق ، في ظل ما يشهده السوق من وفرة كبيرة في ظل الدعم الحكومي لهذه السلعة الاستراتيجية مثمناً دور المؤسسة العامة للحبوب على رفع جودة الدقيق وتوفيره بكميات كبيرة في السوق .

وأشار إلى التنسيق المباشر مع وزارة التجارة والاستثمار بشكل مكثَّف واتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة لجوء التجار إلى رفع الأسعار، وذلك لخدمة المستهلك في الدرجة الأولى مضيفاً أن 40 % من المخابز تعمل آليا وتعتمد بشكل كامل على الأجهزة والمكائن الحديثة في إنتاج مختلف أنواع الخبز، ومؤكداً أن لجنة المخابز ستسعى لتوفير أي كميات قد يحتاج إليها أصحاب المخابز في حال نقص الكميات المتاحة لديهم .

من جانبه أكد رئيس لجنة متعهدي الدقيق بالغرفة أن هناك عملية استنفار كبيرة بدأت من قبل رمضان وذلك لتجهيز جميع متطلبات السوق خلال الشهر من المخبوزات التي يرتفع الطلب عليها في رمضان ، مفيداً أن مكة المكرمة والمدينة المنورة يحظيان بالكميات الأوفر من الدقيق نظراً لوجود المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها، متوقعاً ارتفاع حجم الإنتاج في المخابر لـ 70 % خلال شهر رمضان .