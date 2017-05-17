رسمياً.. “العواد” يوافق على تكليف “عبدالحفيظ قاري” رئيسا لتحرير البلاد

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وافق وزير الثقافة والإعلام د. عواد العواد رسمياً، على قرار الجمعية العمــومية لمؤسســة البلاد للصحافة والنشر بتكليف عبد الحفيظ بن عبدالعزيز قاري بمهام رئيس التحرير إلى جانب عمله مديرا عاما لمؤسسة البلاد للصحافة والنشر، خلفاً لرئيس التحرير السابق علي بن محمد الحسون.

وثمن قاري بهذه المناسبة ثقة معالي وزير الثقافة والإعلام بالموافقة على تكليفه بمهام رئيس التحرير في هذا الصرح الإعلامي الذي واكب الإعلام السعودي وعايش الصحافة المحلية ضمن منظومة الصحف التي تركز على إبراز المحتوى الإعلامي وإيصال الحقيقة بقالب من المهنية والاحترافية، داعياً الله أن يحقق لصحيفة البلاد كل التوفيق والسداد.