العدد 21937 17 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ترقية وتعيين 234 قاضياً بوزارة العدل

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ترقية وتعيين 234 قاضياً بوزارة العدل
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (234) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وماتضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ ، في إقامة العدل، وتطبيق أحكام الشرع الحنيف، المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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التصنيف: الأولى

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