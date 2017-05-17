مدير عام فرع وزارة الثقافة والاعلام بمكة يشيد بجهود الإمارة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

أشاد مدير عام فرع وزارة الثقافة والاعلام بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ وليد غازي با فقيه بالجهود المثمرة التي بذلتها إمارة منطقة مكة المكرمة في الاشراف على مبادرات أكثر من ستين جهة حكومية وأهلية شاركت ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، وشكر با فقيه جهود متابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الاشراف على فعاليات ملتقى مكة الثقافي .

وكانت وزارة الثقافة والاعلام بمنطقة مكة المكرمة قد اسدلت الستار على آخر مبادراتها الاسبوع الحالي متمثلا في المعرض التشكيلي (القوي الأمين) ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” وسط حضورٍ لافت ، حيث سلّط الضوء على القيم الإنسانية التي توحي بمبادئ اخلاقية سامية تصيغ مكونات المؤمن القوي الأمين .

وقد حَفِل المعرض الذي أستمرت فعاليات عرضه لأكثر من ٢٠ يوما للعرض بثلاثين عملا تشكيليا شارك بها أكثر من ٢٣ فناناً وفنانة تشكيليين ، مُتنقلاً بين العاصمة المقدّسة ، ومحافظة جدة و التي كانت عامل جذب للعديد من الزوار ، إلى جانب إقامة الندوات الثقافية المصاحبة بالشراكة مع مكتبة الملك فهد العامة بجدة قدّمها نخبة من الأكاديميين والأدباء والمثقفين في الإعلام الجديد وأدب الطفل والرواية.

وقدّم بافقيه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تبنيه هذا المشروع الفكري الثقافي الكبير الذي أصبح علامة مضيئة انطلقت من منطقة مكة المكرمة تحت شعار “كيف نكون قدوة؟ ، منوهاً بمتابعة ودعم معالي وزير الثقافة والإعلام لمختلف مبادرات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة .