قطار “سار” يحدث رحلاته تزامناً مع رمضان

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حدثت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» مواعيد رحلات قطار الركاب، بدءاً من يوم الخميس القادم، وذلك تحقيقا لرغبات عملائها.

وأكدت “سار” في بيان لها اليوم، أن الرحلات خلال شهر رمضان المبارك ستكون بشكل يومي انطلاقا من محطاتها الثلاث في كل من الرياض والمجمعة والقصيم، كما أنها وسعياً منها إلى توفير خيارات متعددة لعملائها، وادرجت “سار” رحلات إضافية أخرى يومي الخميس والسبت القادمين من جميع محطاتها الثلاث، موضحة من خلال جدولا عبر موقعها سير الرحلات ومواعيدها.