عصابة سرقة المحال التجارية في قبضة شرطة الرياض

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أوقعت شرطة العاصمة الرياض بـ 5 وافدين من الجنسية اليمنية تورّطوا في سرقة عدد من المحلات التجارية بعد تكسير أقفالها.

وأفاد الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا تكسير اقفال المحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها ، فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على وضع الخطط الامنية الكفيله بالإطاحة بالجناة ، وزرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل الى تورط تشكيل من خمسة وافدين من الجنسيه اليمنيه احدهم يقيم في البلاد بصفة غير نظامية بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم.

وقال إن الجهود الميدانية أسفرت عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمه تراوحت اعمارهم بين العقدين الثالث والرابع وبسماع اقوالهم اقروا بإرتكاب عشرون حادثة سرقة تمثلت في كسر الاقفال الخارجية للمحال التجارية وسرقة ما بداخلها من اموال وممتلكات شخصية موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم جاءت سبعاً منها مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمه الرياض وثلاثة عشر حادثة اخرى قاموا بالدلالة الى مواقعها لم يسجل اصحابها بلاغات لدى اقسام الشرط وبمناقشتهم أكدوا حدوث عمليات تكسير الاقفال الخاجية لمحالهم والسرقة منها.

وأكد أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.