“التعاون الإسلامي” تدين استهداف دورية أمن بقذيفة “آر بي جي” بالقطيف

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، تعرض دورية أمن بحي المسورة في محافظة القطيف للهجوم مساء الثلاثاء، حيث أطلقت عناصر إرهابية من داخل الحي قذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي”، أدت إلى استشهاد جندي من قوات الطوارئ وإصابة خمسة من رجال الأمن.

وعبر الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره لهذا العمل الذي وصفه بالإجرامي، الذي يستهدف إعاقة إعمال المشروع التنموي القائم في حي المسورة، مشيرا إلى أن مهاجمة العاملين بالمشروع ورجال الأمن تعد دليلًا على خطورة هذه العناصر الإرهابية.

وقدم الأمين العام خالص التعازي لأسرة الجندي الشهيد وللشعب السعودي والحكومة السعودية، داعيا الله ان يتمم بالشفاء العاجل للمصابين.