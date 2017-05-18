الجبير: نتعاون مع واشنطن من أجل ردع إيران ووقف سياساتها العدوانية

شارك عبر واتساب

أكد وزير الخارجية ، عادل الجبير، أن الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية ستعزز الشراكة بين الرياض وواشنطن، وأشار إلى أن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن كانت ناجحة ومهدت لزيارة الرئيس الأمريكي ترمب للرياض ، معرباً عن تفاؤله بالعلاقات بين المملكة والولايات المتحدة

وأعلن الجبير خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الرياض ، أن ختام القمة العربية الإسلامية الأمريكية سيشهد إطلاق مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، وتوقع حضور 37 زعيما للقمة العربية الإسلامية الأميركية، مشيراً إلى حرص الزعماء العرب والمسلمين على حضور هذه القمة

وأكد الجبير بأنه سيتم مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة لردع إيران ووقف سياستها العدوانية ، وقال “نحن نتفق على ضرورة التصدي لإرهاب وتدخلات إيران”. وتابع “إيران تتصرف بعدائية بعد الاتفاق النووي وإدارة ترمب تدرك ذلك”.

‏وشدد الجبير على أنه “لن يكون لدينا علاقات طبيعية مع إيران ما دامت تواصل أجندتها الطائفية” وأضاف “نحن ننظر إلى افعال إيران وليس إلى أقوالها “.

وأكد الجبير أن القمة العربية الإسلامية الأميركية تؤسس لشراكة ضد الإرهاب بين العرب والغرب ، موضحاً أن التعاون السعودي الأميركي مستمر منذ العام 1954.

ونوه بأن العلاقات السعودية الأميركية تاريخية وتنمو وأرجع الجبير اختيار الرئيس الأميركي السعودية كأول زيارة خارجية لمكانة السعودية لدى ترمب.