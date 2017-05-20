العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الملك سلمان مرحباً بترمب: زيارتكم ستحقق الأمن والإستقرار للمنطقة والعالم

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الملك سلمان مرحباً بترمب: زيارتكم ستحقق الأمن والإستقرار للمنطقة والعالم
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غرد الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مرحباً بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة مؤكدا أن الزيارة ستعمل على تحقيق التعاون الاستراتيجي

وقال الملك سلمان في تغريدته ” نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي في المملكة”.

وأضاف “ستعزز زيارتكم تعاوننا الإستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم”.

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التصنيف: الأولى

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