“العمل” تتوصل الي السيدة التي ظهرت في مقطع “امراة تحرق قلب طفلة”

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نجحت فرق الحماية الاجتماعية بوزارة العمل في التوصل إلي السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو “امرأة تحرق قلب طفلة”

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل ، أنه تم تقييم وضع الطفلة النفسي والاطمئنان عليها ، مضيفاً أنه يجري اتخاذ اللازم

يشار إلي أن مقطع انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة تتحدث مع الطفلة عن حالة والدتها الصحية، لتبدأ باستفزازها بكلمات مؤلمة لتنفجر بعهدها الطفلة بالبكاء، الأمر الذي قابله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاستنكار الشديد من مثل ذلك التصرف، معتبرين أسلوب حديثها مع الطفله بغير الإنساني