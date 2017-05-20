الإطاحة بعصابة سرقة السيارات بجدة

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تمكنّت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على عصابة من الجنسية الأفريقية امتهنت سرقة السيارات

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغات عن سرقة عدد من السيارات.

وأضاف: باشرت شعبة التحريات والبحث الجنائي العمل عن كشف هوية الجناة وضبط ثلاثة متهمين من جنسية إفريقية، حيث أشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف تلك السرقات، وارتباطهم بعصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسية افريقية، وتم ضبطهم في وقت سابق، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وقاموا بالادلاء على مكان إخفاء سيارة عثر عليها بحوزتهم بعد تغيير معالمها ووضع أخرى مزيفة بدلاً منها.

وأكد أنه تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص .