ميلانيا ترمب في “زيارة مدرسية” بالرياض

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زارت السيدة الأولى، ميلانيا ترامب في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأميركي للرياض ، اليوم الأحد، مدرسة دولية أميركية في العاصمة السعودية الرياض.

وقامت السيدة الأولى خلال زيارتها للمدرسة بمداعبة عدد من الأطفال، وتبادلت حوارات باسمة معهم.

وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، زيارة تاريخية إلى المملكة لمدة 3 أيام تتضمن قمة أميركية خليجية

وقمة إسلامية أميركية، ويجري خلالها ترامب العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.