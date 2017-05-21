خادم الحرمين: النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ عهد الخميني

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية جادة لاتخاذ الخطوات لتعزيز الشراكة مع أمريكا، وتؤكد تعاونها لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وقال الملك سلمان خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي تستضيفها الرياض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، قال إن الدول المشاركة في القمة شريك هام في محاربة التطرف والإرهاب.

وقال خادم الحرمين: “مسؤوليتنا أمام العالم أن نقف متحدين لمحاربة قوى الشر والتطرف”.

مشيراً إلى أن الإرهاب والتطرف آفة دولية على البشرية جمعاء وأن النظام الإيراني يشكل رأس حربة الإرهاب منذ عهد الخميني.

مشدداً على أن إيران ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط خاصة في حسن الجوار.

مؤكداً في الوقت نفسه على التقدير للشعب الإيراني الذي لا يؤخذ بجريمة نظامه.

وأكد خادم الحرمين أن المملكة نجحت في التصدي للكثير من الأعمال الإرهابية.

معلناً عن إطلاق مركز “اعتدال” لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب

وقال “أننا عازمون على التمسك بالتنمية لمواجهة التطرف والإرهاب”.