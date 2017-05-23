وزارة التجارة تكثف حملاتها التفتيشية لرصد الغش التجاري خلال رمضان

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كثفت وزارة التجارة والاستثمار حملاتها التفتيشية على الأسواق لرصد الغش التجاري ومراقبة العروض الترويجية خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة إن الجولات الرقابية الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق بينت توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.

وشددت على استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها عبر تنفيذ جولات تفتيشية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.

وأكدت حرصها على مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت الوزارة، عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.