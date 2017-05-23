“الصحة” تستعد لتصحيح أوضاع موظفيها خلال أسبوع

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جدة: وليد الفهمي

علمت “البلاد” ان المواد البشرية بوزارة الصحة تستعد لتعديل وتصحيح أوضاع موظفيها ممن عينوا او من هم حالياً على مسمى ” مساعد صحي ” .

واشارت مصادر عليمة، الى ان مدير عام المواد البشرية ارسل بطلب حصر ممن تم ترشيحهم على تلك الوظائف من عام 1428هــ وحتى تاريخ اليوم .

كما تضمن في طلب الموارد البشرية تزويدهم بمن تحصل على دورة تخصصية والخبرات العملية وذلك استناداً على ما ورد من وزارة الخدمة المدنية .