العدد 21944 24 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق بالمملكة

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الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق بالمملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( تبوك، الجوف، حائل، القصيم, والحدود الشمالية, والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة ), في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض ونجران .
كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( جازان ،عسير ،الباحة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة مكة المكرمة, بينما يكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على منطقة الشرقية .

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التصنيف: محليات

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