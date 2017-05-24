على خلفية “تصريحات تميم”.. حجب موقع قناة الجزيرة ومواقع إعلامية وصحفية قطرية

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حجبت الجهات المختصة في السعودية، اليوم الأربعاء، مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية

وشرعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حجب وكالة الأنباء القطرية وموقع الجزيرة نت

بالإضافة لعدد من الصحف القطرية كالعرب والوطن والشرق والراية

وذلك بسبب تصريحات أمير قطر، أمس الثلاثاء، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”

ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين

بالاضافة لقيام قناة الجزيرة بالتحريض ضد السعودية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شدد على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا وإيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة.

وقال أيضاً “لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب، لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله”، وطالب مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى “مراجعة موقفهم المناهض لقطر”، ووقف “سيل الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة”، مؤكداً أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة، مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه.