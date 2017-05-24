حملات تفتيشية على منافذ بيع الأجهزة الكهربائية تضبط 95 منشأة مخالفة

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نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، 3198 زيارة تفتيشية استمرت لمدة أسبوع وشملت مختلف مناطق المملكة على منافذ بيع المكيفات، الغسالات، الثلاجات، والمجمدات)، للتأكد من الالتزام بوجود بطاقة كفاءة الطاقة حسب المواصفات والمقاييس السعودية، ونتج عن ذلك ضبط ومخالفة مجموعة من المنتجات.

وتأتي هذه الجولة، في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارتي التجارة والاستثمار، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، هيئة المواصفات والمقاييس، الجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن مخالفة 95 منشأة، وحجز 239 منتجاً، تنوّعت ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة أو وجودها بشكل غير واضح للمستهلك، وكذلك وضع البطاقة في المكان غير الصحيح، فضلاً عن استخدام بطاقات كفاءة الطاقة القديمة.

وتمثل بطاقة كفاءة الطاقة أهمية كبيرة، حيث تهدف إلى توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها، وذلك لمساعدته في اختيار الجهاز الأفضل أداءً والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية.