العدد 21944 24 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مَنَصَّة تسّوق إلكترونية تستقطب 1000 شاب وفتاة لسوق العمل السُّعُودِي

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مَنَصَّة تسّوق إلكترونية تستقطب 1000 شاب وفتاة لسوق العمل السُّعُودِي
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جدة – صالح سالم

تصوير : المحرر

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الدانوب أحمد عبدالرزاق بن داود عن إطلاق منصة تسوق إلكترونية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق في قطاع التجزئة في المملكة

وقال بن داود في حديث خاص لـ”البلاد” خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء 23 مايو 2017م بمدينة جدة أن المنصة توفر فرص وظيفية لعدد 1000 شاب وفتاة من أبناء المملكة بالتساوي من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها “الدانوب”

وبين أن المنصه توفر خيارات تسوق فريده قائمة على أحدث تكنولوجيا التطبيقات

وقال أن هذه المنصه سيكون لها النصيب الأكبر في السوق السعودي من خلال ثلاث مدن ستتواجد بها مبدئياً وهي “الرياض وجدة والخبر” حيث نسعى لنكون الرقم واحد ليس في المملكة فقط وأنماء في دول الخليج

موضحاً أن المملكة من الدول الأكبر والأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته قال ماجد الطحان المدير التنفيذي لتطبيق الدانوب إن إطلاق تطبيق في المملكة متخصص لشراء المواد الغذائية والمنتجات الطازجة أمر غير مألوف للكثير ولكننا نخطط لإعادة تعريف هذا المجال في المنطقة، حيث ستطلق هذه المنصة خلال شهر رمضان المبارك في المدن ثلاث, حيث ستشمل لاحقاً باقي مدن المملكة.

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التصنيف: محليات

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