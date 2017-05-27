“9” طائرات لرصد الحالة الأمنية والمرورية في مكة خلال رمضان

شارك عبر واتساب

دشنت القيادة العامة لطيران الأمن خطتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ ، وتأتي الخطة ضمن منظومة مشاركة وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتوفير الأمن والأمان وسبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام وتهيئة أجواء مناسبة لهم ليتفرغوا لأداء مناسكهم الدينية في هذا الشهر الفضيل بكل طمأنينة.

وقال قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي إن طيران الأمن يشارك هذا العام بعدد تسع طائرات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية والطبية.

وأضاف أن مهام طائرات القيادة العامة لطيران الأمن المشاركة هذا العام تتنوع لتشمل تنفيذ جميع المهام الأمنية والإنسانية المختلفة وتقديم الدعم اللوجيستي لجميع الأجهزة الحكومية، حيث تنفذ الطائرات جولات يومية مستمرة تشمل الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه, وكذلك الطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لرصد وتحليل الحركة المرورية ومتابعة الحالة الأمنية ورصدها وإرسال تقارير بذلك لمراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات في الجهات الأمنية.

وأشــار قائد عام طيران الأمن إلى أن جميع الطائرات المشاركة في خطة رمضان جاهزة للإقلاع الفوري علاوة على الدعم والإسناد بالطائرات التي هي على أهبة الاستعداد بطواقمها الجوية والفنية والمتواجدة في بقية قواعد طيران الأمن بالمملكة لدعم الموقف.