القوات السودانية تقتل القيادي الحوثي «علي الأسدي»

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أكدت مصادر عسكرية سودانية مأذونة، مصرع القيادي الحوثي الشيعي “علي الأسدي”، أحد أبرز قادة “أنصار الله”الحوثيين في اليمن، في مواجهات مع الجيش السوداني ضمن عمليات عاصفة الحزم التي تقودها السعودية، بمديرية “ميدي” شمال “محافظة حجة”.

ويشارك السودان منذ العام 2015، في التحالف العربي الذي تقوده “المملكة” لإعادة الأمل إلى اليمن. وأرسل (6000) ألف جندي للمشاركة، بالإضافة إلى العشرات من المدرعات والآليات العسكرية على متن سفينة عسكرية رست في مدينة المكلّا. وكان من بين (20) دولة عربية وإسلامية شاركت في مناورات “رعد الشمال” التي نظمتها السعودية على أراضيها.

في السياق، أكدت مصادر يمنية متطابقة، إنّ القيادي الروحي بمليشيات الحوثي الشيعية في منطقة المحابشة، “علي الأسدي” لقي مصرعه مع قادة آخرين في مواجهات مع القوات السودانية. وأظهرت صورة بثّتها وكالة “يمن برس”، جثة القيادي الحوثي مع جنود سودانيين في جبهة “ميدي”.

وتعتبر القوات السودانية، أكبر قوات عربية تشارك في المعارك البرية في مواجهات مبـاشرة ضد المليشيات، وكـان لها دور بارز في حسم عدد من المعارك وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية.