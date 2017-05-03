78 جهة في مؤتمر الجبيل لأمن المعلومات

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الجبيل- البلاد

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل غدا مؤتمر الجبيل لأمن المعلومات برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع , وذلك في المركز الثقافي في الجبيل الصناعية .

ويأتي المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من 78 جهة وشركة حيث يتحدث فيه 25 متخصصاً في المجال من داخل وخارج المملكة وبحضور أكثر من 350 شخصاً مهتماً بالتقنية.

ويهدف مؤتمر أمن المعلومات إلى جمع مختلف القطاعات الصناعية، والخبراء الدوليين، لمناقشة تحديات الأمن الإلكتروني والتوجهات الإقليمية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني وكيفية حماية الخدمات والبنى التحتية الهامة في المملكة بشكل عام و مدينة الجبيل الصناعية بشكل خاص.

وبين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة الملكية بالجبيل سلطان بن علي الفضلي أن المؤتمر يأتي في وقت هام إذ تتبنى يوميا مزيد من الجهات والوزارات الخدمات الالكترونية كمنصات رسمية لعملياتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية إضافة إلى التطور الهائل في الجانب التقني والذي يعتمد في أساسه على الترابط ومشاركة المعلومات .

وأكد حرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في الهيئة الملكية بالجبيل على تنظيم هذا المؤتمر ودعوة نخبة كبيرة من الأكاديميين والمختصين في هذا الجانب لتقديم ما لديهم من حلول وأوراق عمل وعروض تساعد في رفع مستوى الوعي والتثقيفي في هذا الجانب، بالإضافة إلى وجود معرض مصاحب، تعرض فيه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أمن المعلومات وتجاربها ومنتجاتها الحديثة.