79 % يسجلون عن طريق الجوال في (حساب المواطن)

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جدة ــ البلاد

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن 79% ممن سجلوا في برنامج حساب المواطن حتى الآن استخدموا الجوال في عملية التسجيل، مشيرة أن الذين سجلوا عبر البوابة تجاوزوا 1.3 مليون مواطن، منهم 650 ألفا أكملوا عملية التسجيل بشكل كامل.

وقال المشرف على العام البرنامج المهندس ماجد العصيمي ، أن المركز تشرف بخدمة خمسة وعشرين ألف متصل، بمعدل سرعة رد ثلاثين ثانية،

مشيرا أن أول 24 ساعة كانت حافلة بعدد كبير من المواطنين الذين تقدموا عبر البوابة للتسجيل وأيضا التواصل مع مركز خدمة العملاء.

وقال:”التسجيل مر بطريقة سهلة وجميلة وأفضل مما كنا نتوقع”.