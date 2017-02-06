8 غرز لمالوشا الفيصلي

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حرمة- البلاد

طمأن الجهاز الطبي لنادي الفيصلي جماهير ومحبي النادي على صحة محترف الفريق، الكرواتي مارتن مالوتشا، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفريق أمام الوحدة.

وكان مالوتشا تعرض لإصابة خلال مباراة الوحدة في الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين، وتم نقله إلى المستشفى بعد استبداله أثناء مجريات اللقاء، برفقة رئيس النادي فهد المدلج والجهاز الطبي.

وأظهرت الأشعة تعرض اللاعب إلى قطع فوق الأذن، وجزء منها استوجب تدخلاً جراحياً، وأجريت له خياطة بـ 8 غرز.