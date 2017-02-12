8 فرق تتأهل لنهائيات الصعود لناشئي ممتاز اليد

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الرياض – المركز الإعلامي

تأهلت فرق الحزم و الابتسام والوحدة والعدالة والجيل والمحمل والعروبة والباحة، للتصفيات النهائية للصعود للدوري الممتاز لدرجة الناشئين لكرة اليد. حيث أقيمت ثماني مباريات ضمن الدور التمهيدي من البطولة (دور الـ16)، والذي لعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وقد تغلب فريق الباحة على حراء 29-22 ،

فيما اجتاز العروبة نظيره فيد بنتيجة 36-2، وفاز العدالة على الهداية 35-22 ، فيما كسب الابتسام مواجهته مع فريق اليرموك بالقطيف 12-0، بعد اعتذار اليرموك ، وفاز الجيل على كميت 44-39. وتفوق فريق الوحدة على نظيره شرورة 33-20 ،

وكسب المحمل مواجهة عرعر 12-0 بعد انسحاب الأخير بالمجمعة ، وفي الرس تغلب الحزم على الزلفي 19-18 في أقوى مواجهات هذا الدور، وتألق في اللقاء مهند البيضي والحارس باسم النويقي، وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مكونا من علي السقوفي ومحمد الصقر وراكان الشارخ وعبدالله الزغيبي، وقدم رئيس نادي الحزم عبدالله المقحم مكافأة مالية للاعبي الحزم بمناسبة التأهل .

وستقسم الفرق الثماني الفائزة والمتأهلة للأدوار النهائية من البطولة إلى مجموعتين، بواقع أربع فرق في كل مجموعة تلعب بنظام الدوري من دوري واحد، ويتأهل البطل والوصيف من كل مجموعة للدور نصف النهائي، والفائزان بمباراة النصف النهائي سيتأهلان معاً للدوري الممتاز للناشئين، اعتباراً من الموسم المقبل، وسيتنافسان كذلك على لقب بطولة المملكة.