8 لاعبين يغيبون عن الجولة18

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تنطلق الخميس مباريات الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين، والتي تقام مبارياتها على مدار 4 أيام.

وتشهد الجولة غياب 8 لاعبين عن أنديتهم؛ بسبب الإيقاف، وهم:-بدر النخلي – يغيب عن الاتحاد أمام التعاون،وعوض خريص – يغيب عن الاتحاد أمام التعاون،

وموسى مدخلي – يغيب عن الوحدة أمام النصر، ووليد محبوب – يغيب عن الوحدة أمام النصر، ووليد حزام – يغيب عن الباطن أمام الرائد، وسعود كريري – يغيب عن الشباب أمام الخليج،

وعلي الزقعان – يغيب عن الفتح أمام الاتفاق، وأحمد كرنشي – يغيب عن القادسية أمام الأهلي.