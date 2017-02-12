80 مليار دولار حصيلة الطرح الأول لـ(سوفت بنك) السعودي

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جدة ــ البلاد

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية أن حصيلة الطرح الأولى لصندوق الرؤية السعودي الياباني “رؤية سوفت بنك” وصلت إلى 80 مليار دولار قبل إغلاقه في نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن من أبرز المساهمين في الصندوق، بنك رؤية الياباني بـ25 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات السعودي بـ45 مليار دولار، وكل من أبل وكوالكوم وأوراكل مليار دولار.

ولم تحدد الوكالة الموعد الجديد الذي سيتم فيه الإعلان عن الطرح الثاني لاستكمال رأس مال الصندوق المقدر بـ100 مليار دولار.

وأشارت “بلومبرج” الى أن الرئيس التنفيذي لبنك الرؤية الياباني “ماسوشي صن” قد فرح بعد النجاح الكبير للطرح الأولي في رأسمال الصندوق. ومن المقرر أن يركز الصندوق في استثماراته على الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية من أجل تطوير التقنيات في صناعة البرمجيات وروبوتات المستقبل وغيرها.