800 ألف زائر لمهرجان ربيع جدة 38

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جدة – عبد الهادي المالكي

توسطت قرية بيت جدي التراثية فعاليات مهرجان ربيع جدة 38 لتعكس صوراً للأنماط المجتمعية القديمة التي كانت سائدة في الزمن الماضي الجميل. وحققت قرية بيت جدي التراثية اقبالًا كبيرًا من قبل زوار مهرجان ربيع جدة 38 .

وقال المشرف العام على قرية بيت جدي التراثية خالد الهجوه إن عدد زوار القرية خلال المرحلة الأولى من مهرجان ربيع جدة 38 والذي توافق مع إجازة الربيع تجاوز 350 ألف زائر

مبينًا أن القرية الشعبية بيت جدي تعد الأكبر مساحة من حيث مكوناتها التي تعكس الماضي الجميل بتراثه وحضارته، والمبادئ التي تربى عليها الآباء والأجداد في المنظومة الحياتية المجتمعية من عادات وتقاليد.

وأضاف أن القرية تضمنت أكثر من 100 جلسة شعبية احتوت على ديكورات مميزة حيث روعي في التصميم كل ما كان سائدًا قبل نحو 50 عامًا وتم إنارة القرية بالفوانيس والأتاريك والديكورات الخشبية التي منحت المهرجان طابعًا جميلًا .

وبين خالد الهجوه أن القرية تضمنت أيضًا أشهر المأكولات الشعبية الحجازية التي تجاوزت 60 ركنًا في القرية مثل البليلة الحجازية والمنفوش وحلويات القطن والآيسكريم والقهوة العربية بالدلال القديمة إلى جانب أباريق الشاي المزخرفة ,وأفاد أن قرية بيت جدي صاحبها قصائد للشاعر الجميل عبد الله دبلول ومنها قصيدة أهل مكة.

الجدير بالذكر تجاوز عدد زوار مهرجان ربيع جدة 38، الثمان مائة ألف زائر منذ بداية انطلاقه وحتى الآن.

وعن المهرجان بين للبلاد الأستاذ سعد الحارثي المدير التنفيذي لشركة ماسة القيروان الحمد لله اخذ اغلب التصويت لمهرجانات جدة وبقية مدن المملكة حيث كان هناك عمل احترافي في طريقة تنفيذ الفعاليات والاركان وما يحتويه من عمليات جذب سياحية للزوار من داخل جدة وخارجها حيث يصل الزوار من عشرون الى ثلاثون ألف زائر يوميا

اشيد بما قاموا به الدوائر الحكومية ممثلة في الدفاع المدني والشرطة والدوريات والمرور وكذلك الهلال الأحمر الشؤن الصحية.

شارك في المهرجان أكثر من جمعية مثل جمعية مراكز الاحياء وهي المشرفة على المهرجان، جمعية مركز السليمانية، جمعية الايادي الحرفية وغيرها من الجمعيات الأخرى، كذلك يوجد حديقة حيوانات متكاملة.

واضاف إبراهيم العواد المشرف العام على المهرجان ان الفعاليات التي تتم داخل المهرجان هي مسرح الطفل والذي يشتمل على فقرات موجة الى الأطفال والتي تنوعت ما بين فكاهية وتعليمية وتربوية.

كذلك ملاعب أطفال متنوعة وسحب على هدايا يومية للزوار.

حققنا اقبال كبير على المهرجات تجاوز الثمان مائة ألف زائر حتى الان وهذا يدل على السمعة الجيدة التي حضي به .

تم توفير مواقف سيارات للمهرجان من جميع جوانبه تتسع أكثر الخمسة الاف سيارة.

نشكر امارة مكة المكرمة على ما توليه من دعم للفعاليات والشكر موصول لمحافظة جدة.

وعن دور المركز الإعلامي بالمهرجان قال عبدالعزيز الانديجاني المستشار الإعلامي لمهرجان الربيع والمدير السابق لفرع وكالة الانباء السعودية ، استطعنا ان نجذب كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتوثيق هذه الفعالية الكبيرة حتى اصبح منتشر الصيت على مستوى المملكة وقد زارونا من جميع المناطق من مواطنين ومقيمين ، طبعا لم يكن هناك مهرجان بهذه القوة والحجم والترتيب وقد اتى تفاعل الناس معه من خلال الاعلام أولا ومن خلال الاجواء الجميلة والتي تزامنت مع افتتاح المهرجان بالإضافة الى توافقه مع إجازة الربيع وهو يطبق كتجربة ثانية مع جدة التاريخية .

كان هناك تفاعل كبير من قبل النقل المباشر عن طريق القنوات التلفزيونية واثني على الصحف الورقية وفي مقدمتهم جريدة البلاد على ما قاموا به من تغطية صحفية جيدة اثرت المتابعين بمعلومات عن المهرجات وما يحتويه من فعاليات.

وقال المواطن صالح الحارثي من زوار المهرجان يعتبر موقعا مميزا للعوائل للتغيير من الروتين المنزلي وخاصة انه يحتوي على كل ما تحتاجه الاسرة من تسوق وترفيه بكل اريحية, وألاحظ اقبالا عليه متزايدا والخدمات متوفرة بكل أنواعها ,كذلك اعجبت بالتقيد بأوقات الصلاة وتوجه الزوار الى المصليات المعدة لذلك.