84 مليون مسافر في جميع مطارات المملكة عام 2016م

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جدة ــ البلاد

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى “84” مليون مسافر خلال العام 2016م، عبر 640 ألف رحلة، وبلغ عدد المسافرين على الرحلات الداخلية (43) مليون مسافر، غادروا عبر 350 ألف رحلة، بينما بلغ عدد المسافرين على الرحلات الدولية من مطارات المملكة (41) مليون مسافر،غادروا عبر 290 ألف رحلة.

ومنحت الهيئة موخراً تراخيص لعديد من شركات الطيران، المشغلة للرحلات الداخلية والدولية، لتواكب حركة النمو والطلب المتزايد على النقل الجوي في المملكة، وكان أبرزها منح رخصة مشغل جوي وطني لشركتي” نسما للطيران- التي تتخذ من مطار حائل مركزاً لعملياتها التشغيلية، والسعودية الخليجية- التي تنطلق من مطار الملك فهد الدولي بالدمام”. كما شهد عام 2016م بدء تشغيل الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي، والتي خصصت بالكامل للرحلات الداخلية،

وقد صممت لتتسع إلى 12 مليون مسافر سنوياً ، لمس المسافرون خلالها الخدمات الجديدة، والتقنيات المستخدمة بالصالة؛ سواء في منطقة تسجيل الرحلات والتفتيش الأمني ومنطقة الانتظار عند البوابات، ومنطقة استلام الأمتعة وغيرها. ومن أبرز مبادرات الهيئة، مشروع وطني للمطارات المحورية ،

والذي يهدف إلى استخدام مطار محوري قريب كبوابة لكل منطقة لخدمة المسافرين بين المدن السعودية، من خلال المطارات المحورية التي تقع في مكان استراتيجي بين عدة مطارات، وذلك لتقليل الاعتماد على المطارات الدولية، أو الرئيسية إلى جانب العمل على تطوير النقل الجوي ليتيح للمواطن والزائر والمقيم خيارات سفر متعددة.