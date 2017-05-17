86 % من المقبلين على الزواج (متعثرون ماليا)

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جدة ــ البلاد

حذر ملتقي عرسان جدة المقبلين عليه من مخاطر الاقتراض لإكمال عملية الزواج، لجهة 44% من الازواج تعرضوا للإعسار .

واكد الملتقي في الوقت ذاته ان 86% من الشباب المقبلين على الزواج يعانون التعثر المالي.

ودعا نائب الرئيس للتسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة سدكو القابضة عمرو أحمد باناجة، العرسان إلى تعلم مهارات الوعي والتخطيط المالي لإدارة حياة مالية مستقرة.

ولفت باناجة الى ان القروض تعد السبب الأول في تعثر الازواج ماليا بنسبة 44%، تليها السلفات في المرتبة الثانية بنسبة 34%، والبطاقات الائتمانية بنسبة 22%، محذراً من عواقب وخيمة تترتب على تلك القروض سيما مع تقدم الوقت على المتزوجين.