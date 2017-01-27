9 آلاف تصريح لمشروعات وتنفيذ الخدمات بالمدينة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة عدد (9644) تصريحا لتنفيذ المشروعات وأعمال تنفيذ الخدمات بمختلف مجالاتها، من تشغيل وصيانة الإنارة – درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار – المياه والصرف الصحي – الكهرباء – الاتصالات …

وغيرها من الأعمال الخدمية خلال الربع الأول من العام الحالي. صرح بذلك المهندس/ عدنان بن أحمد السيد، الذي بيّن أن تلك التصاريح تقع على مساحة عمل بإجمالي (1638,415) م ط ، كما أن مكتب تنسيق المشاريع يخضع تلك التصاريح لأعمال رقابة متواصلة . وأضاف السيد بأنه تم رصد (1081) مخالفة تمحورت حول وسائل السلامة وتجاوز المقاول المدة الزمنية لتنفيذ الخدمة ، وقد تم تطبيق الأنظمة على الجهات المخالفة؛ وفقا للوائح والتعليمات المتبعة في هذا الخصوص .