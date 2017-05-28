9 طائرات لرصد الحالة الأمنية في مكة

شارك عبر واتساب

مكة ــ البلاد

شرعت القيادة العامة لطيران الأمن في تنفيذ خطتها المعتمدة لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ، حيث سيتم الدفع بـ 9 طائرات لصد الحالة المنية والمرورية في مكة.

وقال قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي ان طيران الأمن يشارك هذا العام بعدد تسع طائرات مزودة باحدث الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية والطبية. وبين الحربي ان مشاركة طيران الأمن في مهمة رمضان تاتي ضمن منظومة مشاركة وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتوفير الأمن والأمان وسبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام وتهيئة أجواء مناسبة لهم ليتفرغوا لأداء مناسكهم الدينية في هذا الشهر الفضيل بكل طمأنينة. واضاف ان مهام طائرات القيادة العامة لطيران الأمن المشاركة هذا العام تتنوع لتشمل تنفيذ جميع المهام الأمنية والإنسانية المختلفة وتقديم الدعم اللوجيستي لجميع الأجهزة الحكومية، حيث تنفذ الطائرات جولات يومية مستمرة تشمل الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه، وكذلك الطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لرصد وتحليل الحركة المرورية ومتابعة الحالة الأمنية ورصدها وإرسال تقارير بذلك لمراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات في الجهات الأمنية.