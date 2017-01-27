90 طالبًا في برنامج (رتب حياتك)

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المدينة المنورة – محمد قاسم

ينظم نادي شركة الكهرباء بمنطقة المدينة المنورة برنامج “رتب حياتك واستغل إجازتك”، بمشاركة 90 طالبا من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بالمدينة المنورة خلال الفترة 27/4 إلى 30/4، بمقر نادي شركة الكهرباء على فترتين صباحية ومسائية.

ويقام البرنامج تحت شعار “كيف تصنع ذاتك”، ويتضمن البرنامج دورات “اكتشف ذاتك” للدكتور سعد معلا، و”خطط لذاتك” للمدرب المهندس محمد برقاوي “واكتشف مستقبلك” للمدرب عمر بامعلم، ودورة المسؤولية والاعتماد على النفس للمدربين عبدالرحمن السالمي ومحمد السيسي.

وأوضح المشرف على نادي الكهرباء بمنطقة المدينة المنورة عبدالغني شرف، أن هذا البرنامج يهدف إلى معرفة نقاط الضعف والقوة لدى المستفيد والسمات الشخصية والتخطيط في كافة نواحي الحياة، ومعرفة الميول التخصصية والمهارية، والاعتماد على الذات، ويشتمل البرنامج على أنشطة متنوعة ثقافية ورياضية والتخطيط والمسؤولية والألعاب التربوية، والتدريب بشقيه النظري والعملي.