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جدة ــ البلاد

دعا منتدى الشركات العائلية 2017 لأهمية تفعيل دور الغرف التجارية تجاه الشركات العائلية، لاسيما أن 90% من الشركات السعودية هي شركات عائلية…واستعرض المنتدى الذي يعقد برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تحت عنوان “لتحقيق الرؤية الوطنية 2030” مسيرة العوائل التجارية في إنشاء الغرف السعودية بهدف نقل الخبرات والتركيز على القيم التجارية أكثر من المال، مؤكدين على أهمية معالجة عزوف الشركات العائلية عن الغرف التجارية…جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة عنوان “الدور المأمول من مراكز الشركات العائلية بالغرف التجارية” أداره الأستاذ وليد أحمد باحمدان مستشار معالي وزير التجارة والاستثمار، وتحدث فيها المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل نائب رئيس مجموعة الزامل القابضة، والدكتورة لما عبدالعزيز السليمان عضو مجلس إدارة رولاكو القابضة، والأستاذ زياد محمد فارسي شيخ جواهرجية مكة المكرمة ومدير عام مجوهرات الفارسي…وتناولت الجلسة المفهوم الخاطئ عن الشركات العائلية وحصرها في الشركات الكبرى والتي تجاوز عمرها 50 عاماً أو الشركات التابعة للعوائل الكبيرة، حيث أن عدم وجود تعريف للشركات العائلية تسبب في صعوبة تعامل الوزارات والجهات الرسمية مع تحدياتها…واستعرض المتحدثون أهمية تفعيل مراكز الشركات العائلية في الغرف التجارية، لاسيما أن 90% من الشركات السعودية هي شركات عائلية…وناقشت الجلسة عزوف الشركات العائلية عن الغرف التجارية، معددين بعض المسببات من بينها ضعف بعض مجالس الإدارات وعدم وجود قنوات تواصل، لاسيما أن من أنشأ أوائل الغرف السعودية هم كيانات تجارية عائلية معروفة بهدف نقل خبراتهم والتركيز على القيم التجارية أكثر من المال، حيث طالب المشاركون بأهمية رفع معايير الترشح للمجالس واللجان، وأن تعمل الغرف التجارية على تطبيق قيم الأجيال السابقة.

وطالب المشاركون الغرف التجارية بتعزيز ثقافة إنشاء جيل واع بمسؤولياته ومهماته وأن تكون ضمن الثقافة المجتمعية…يذكر أن منتدى الشركات العائلية 2017م يحظى بمشاركة صانعي القرار في وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب الشركات العائلية والمالية والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمختصين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتطوير واستدامة الشركات العائلية، ويحظى بدعم ومساندة كلٌ من الطازج الراعي الرئيسي، ومجموعة سدكو القابضة الراعي الاستراتيجي، وإسماعيل أبوداود التجارية المحدودة الراعي الماسي، والنهضة الطبية ومجموعة السليمان ومكتب الكمال الرعاة الذهبيين ويهدف لمناقشة دور الشركات العائلية ومسؤوليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية في الشركات العائلية المحلية والدولية واستعراض أفضل التطبيقات لبناء الطاقات في الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية، وأفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً، فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول والخروج بمجموعة من المبادرات التي تساهم في استدامة الشركات العائلية.