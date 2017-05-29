91 % من أطفال المملكة يستخدمون الأجهزة الذكية

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جدة ــ واس

اظهر استطلاع اجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ان 91% من اطفال المملكة يستخدمون الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية.وبحسب المسح فان 43% من هولا لا تتجاوز اعمارهم الـ 5 سنوات.

ووفقاً للاستطلاع يقضي الاطفال اكثر من 4 ساعات فى اليوم على الاجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية.

ولفت المسح الى ان الأطفال يفضلون استخدام التطبيقات الترفيهية بنسبة 79% تليها برامج التواصل الاجتماعي بنسبة 11%، ثم التطبيقات التعليمية بنسبة 7.5% وأخيرًا تطبيقات الهوايات بنسبة 2.5%.

واكد الاستطلاع ان 54% من الأطفال يقضون بين ساعتين إلى أقل من 5 ساعات في استخدام الأجهزة الذكية، بينما 25% منهم يقضون أكثر من 5 ساعات و21% يقضون أقل من ساعتين.

وبين ان 50% من الوالدين اوضحوا انهم يتابعون أطفالهم بفترات متفاوتة عند استخدام الأجهزة الذكية، بينما 7% لا يتابعون أطفالهم أبدًا عند استخدامهم لهذه الأجهزة، مفيدًا أن 37% من الوالدين لاحظوا أن استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية كان له أثر سلبي على الطفل.