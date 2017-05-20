93% من المسافرين راضون عن الخدمات بمطار جدة

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري الأول عن رضا العملاء من المسافرين عبر مطارات المملكة لشهر أبريل 2017.

وشمل التقرير استقصاء آراء المسافرين عن رضاهم على مختلف الخدمات المقدمة لهم عبر ثلاثة مطارات دولية هي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

كما اشتمل التقرير على جوانب مختلفة من بينها مستوى النظافة في مختلف مرافق المطار، وتقييم خدمات استقبال المسافرين، وخدمات الإنترنت، وتجربة التسوق، وخدمات المطاعم، ومواعيد الإقلاع، ووزن الأمتعة وسرعة وصولها، وتقييم تجربة السفر بشكل عام.

وكشف التقرير أن الصالة التنفيذية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قد حققت أعلى معدل رضا، بنسبة بلغت 93.52%، حيث أشار 461 من بين 541 مسافراً إلى أن تجربتهم مع خدمات استقبال المسافرين عبر الصالة التنفيذية كانت إيجابية أو إيجابية للغاية، وأشار 45 مسافراً إلى أن تجربتهم كانت إيجابية، بينما أوضح 35 مسافراً أن تجربتهم كانت سلبية أو سلبية للغاية. وكذلك عبر 89.94% عن رضاهم عن تجربتهم مع موظفي الاستقبال، بينما أشار 84.51% من المسافرين إلى أن تجربتهم كانت إيجابية وإيجابية للغاية مع خدمات الضيافة.

وشمل التقرير كذلك الصالتين الشمالية والجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أما في مطار الملك خالد الدولي بالرياض فقد شمل التقرير الصالة التنفيذية، والتي بلغ فيها مستوى الرضا عن خدمات النظافة بالمصلى 85.60%، والصالات 1 و 2 و 5 , وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام فقد شمل التقرير الصالة 1، والتي بلغ مستوى الرضا عن منطقة التفتيش فيها 80.48%.

من جانبه، قال مساعد الرئيس لقطاع المطارات المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار إن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى للقيام بدورها في تمكين قطاع الطيران المدني من الإسهام في رؤية 2030، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وأضاف العبدالجبار “ستستمر الهيئة في وضع هذه التقارير الشهرية عن رضا العملاء، نظراً لما لهذه الاحصائيات من أهمية، حيث أنها ستمكننا من التعرف على آراء العملاء تجاه مختلف الخدمات التي تقدمها لهم بالمطارات، كما ستمكننا من تلافي أوجه القصور والتركيز بشكل دقيق على تطوير الخدمات، وهذا هدف تسعى الهيئة بشكل مستمر لتحقيقه، بما يمكن مطارات المملكة من القيام بالدور المنوط بها في دعم حركة السفر الجوي من وإلى المملكة، وكذلك في الرحلات داخل المملكة، لتتحول رحلة المسافر عبر مطارات المملكة إلى تجربة ممتعة”.