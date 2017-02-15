940 شركة سعودية تستثمر 6 مليارات دولار في تركيا

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انقرة ــ وكالات

كشف مسؤولون أتراك عن ارتفاع عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا إلى 940 ، منها 25% تعمل في قطاع العقارات، الذي يستحوذ السعوديون على أكبر حصة شراء فيه بين جميع الجنسيات الأجنبية.

وقال ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية ومنطقة الخليج، مصطفى كركصور، ، أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا بلغت 6 مليارات دولار.

وذكر كركصور أن الشركات السعودية تعمل تقريبا في جميع القطاعات، منها العقارات والطاقة والأغذية والنقل والمواصلات والصناعة.

وأشار إلى أن تراجع الليرة التركية، دفع السعوديين للتوجه نحوها كونها أصبحت مركزا استثماريا مغريا للاستثمارات، “حتى أن الصادرات التركية أصبحت تنافس الصينية بعد تراجع سعر صرف العملة التركية”.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية العام الماضي، بلغ 5.65 مليار دولار، “الصادرات التركية للسعودية بلغت 3.2 مليار دولار، مقابل واردات من المملكة بقيمة 2.5 مليار دولار تقريباً”.

وبحسب بيانات أرسلها ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية ومنطقة الخليج، للأناضول، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في آخر 5 سنوات 34.5 مليار دولار، 16.6 مليار دولار منها صادرات تركية للسعودية، مقابل 17.9 مليار دولار واردات من المملكة.