علي خطي سامسونج…HP تستدعي أكثر من 100 ألف بطارية حاسب محمول تحسباً لانفجارها

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استدعت شركة إتش بي HP هذا الأسبوع حوالي 101 ألف بطارية من بطاريات حواسيبها المحمولة.

والتي يتواجد منها 4000 بطارية في المكسيك و3000 بطارية في كندا.

وذلك وفقاً للتفاصيل التي نشرتها لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة.

ويعتبر هذا الرقم كبيراً جداً بالمقارنة مع الرقم السابق الذي اضطرت الشركة إلى استدعائه في شهر يونيو.

والذي بلغ حوالي 41 ألف بطارية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مخاوف تحيط بإمكانية ارتفاع في درجة الحرارة قد تؤدي إلى الاحتراق.

وتشمل البطاريات المستدعاة على وحدات الليثيوم آيون المتوافقة مع الحواسيب المحمولة المباعة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين شهر مارس 2013 وشهر أكتوبر 2016.

ومطبوع على الجزء الخلفي من البطارية عبارة HP Notebook Battery جنباً إلى جنب مع رقم الطراز.

ومن الحواسب التي تعاني من أزمة البطارية هي الموديلات التالية:-

HP 200 و400 و600 و1000 و2000 وHP ProBook وHP Envy وCompaq Presario وHP Pavilion وCompaq CQ.

بأرقام تعريفية 6BZLU و6CGFK و6CGFQ و6CZMB و6DEMA و6DEMH و6DGAL و6EBVA.

وينبغي على مالكي تلك الأجهزة التي تم شراؤها خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه…

التحقق من كون بطارية الجهاز تحمل رقماً تعريفياً مطابقاً لأحد الرموز لتي ذكرت أم لا.

بحيث يجب التوقف عن استخدام البطارية في حال كانت تحمل رقماً تعريفياً مطابقاً وإزالتها من الحاسب المحمول وإعادتها إلى شركة HP.

وبحسب مندوب شركة إتش بي فإنه على الرغم من كون رقم البطاريات المستدعاة كبيراً إلا أنه لا يشكل سوى ما نسبته 1 %.

من مجمل أجهزة الحاسب المحمولة التي باعتها الشركة خلال المدة الزمنية المذكورة والتي تقدر بحوالي ثلاث سنوات ونصف.

وجاءت عملية الاستدعاء هذه بناءً على تقارير حول ارتفاع درجة حرارة الحاسب أثناء التشغيل .

مما يسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية مما أدى إلى ذوبانها وانصهارها .

وتسببت بمشاكل لمالك الجهاز وخسائر تقدر بحوالي ألف دولا…

وتوصي لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية CPSC المستخدمين بالتوقف عن استخدام البطاريات.

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