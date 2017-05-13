STC تدخل على خط مفاوضات الهلال وطيران الإمارات

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الرياض ـــ البلاد

وضعت شركة الاتصالات السعودية إدارة نادي الهلال في موقف حرج، أمام طيران الإمارات، بعد أن قدمت عرضًا مغريًا لرعاية الهلال، جعلت الإدارة الهلالية توقف مفاوضاتها مؤقتًا مع طيران الإمارات، وتفتح المفاوضات مع الاتصالات، لاسيما أن طيران الامارات اشترط خلو قميص الهلال من أي راعٍ؛ بحيث يكون هو الراعي الوحيد، وهو الشرط الذي عثر المفاوضات بين الطرفين، عكس الاتصالات التي لم تشترط ذلك؛ خصوصا بعد فك الهلال لارتباطه مع شريكه السابق “موبايلي” المنافس الأساسي للاتصالات بالتراضي، حيث تميل الكفة للحسم مع الاتصالات السعودية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يصل الطرفان إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.