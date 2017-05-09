(X-37B) تهبط بعد عامين في مهمة سرية

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

هبطت مركبة فضائية عسكرية اميركية غير مأهولة في مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بعد ان انهت مهمة سرية في الفضاء استمرت عامين.

واطلق سلاح الجو الأميركي على المركبة التي صنعتها “بوينغ” اسم “x-37b”، وهي على هيئة مركبة المكوك الفضائي لكنها صغيرة الحجم حيث يبلغ طولها 9 أمتار، ويوجد منها نسختان فقط.

لكن الأمر الذي لفت الأنظر كان الدوي الهائل الذي سببه هبوط المركبة، إذ سمع في أرجاء الولاية الأميركية، ودفع بعض السكان إلى الاعتقاد بوجود انفجار ضخم.

واكتفى سلاح الجو الأميركي بالقول إن المركبة كانت تعمل على “تقليل المخاطر والتجريب وتطوير مفهوم تكنولوجية المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام”.